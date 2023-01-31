Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 52vom 31.01.2023
Das Tourette-Syndrom äußert sich durch Tics wie häufiges Blinzeln, ruckartige Bewegungen oder unter anderem das Äußern bestimmter Laute. Britt empfängt heute Gäste, die mit dieser neuropsychiatrischen Erkrankung leben und im Alltag besonders damit umgehen: Talkgast Danny hat ihr liebevoll den Namen "Hans-Günther" verliehen und Stefan vergisst beim Singen seine Erkrankung komplett. Gemeinsam mit einem Arzt klären sie im Talk über Tourette auf.

