Schmarotzer - ich zahl nicht mehr für Dich!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 59: Schmarotzer - ich zahl nicht mehr für Dich!
45 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Wie finanziert man den Alltag - vielleicht auch ohne Job? Kann man auf die Unterstützung von Freunden, Bekannten und Verwandten zählen? Ab wann nutzt man andere aus? Britt empfängt heute Gäste, die sich ihren Alltag aufgrund der Hilfe ihrer Mitmenschen leisten können. Wie sie in diese Situation gekommen sind und wie das ihr Umfeld bewertet, erzählen sie heute im Talk.
