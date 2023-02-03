Ich bin dick und steh dazu!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 55: Ich bin dick und steh dazu!
44 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Sie haben Body-Shaming erlebt und stehen für die Akzeptanz des eigenen Körpers ein - Britts Talkgäste wurden in ihrem Alltag bereits häufig verurteilt, weil ihr Äußeres keinem gesellschaftlichen Ideal entsprach. Mit dabei ist Talkgast Verena, deren selbstbewusster Auftritt nicht von bisherigen Mobbing-Attacken gebremst wird. Außerdem berichtet TikTokerin Julia darüber, wie sie mit Hasskommentaren im Netz konfrontiert wird und wie sie damit umgeht.
