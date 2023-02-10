Tiefer, breiter, schneller! Für mein Auto mache ich allesJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 60: Tiefer, breiter, schneller! Für mein Auto mache ich alles
44 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12
In der Autoszene unterscheidet man zwischen Tunern, Rasern und Posern. Yunus ist Tuner. Er steckt viel Zeit, Geld und Leidenschaft in sein Auto, um es optisch zu veredeln. Ein Hobby, das Kumpel Abidin gar nicht versteht. Für ihn ist Yunus ein Poser und Tuning prollig und out. Erotikmodel Nina Devil zeigt, wie weiblich das Autogeschäft geprägt ist. Umweltschützer Felix kann ihr Autofaible nicht nachvollziehen. Und wie stehen Britts Gäste eigentlich zu einem Tempolimit?
