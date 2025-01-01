Kein Bock auf Arbeit - ich will mein Leben genießen!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 67: Kein Bock auf Arbeit - ich will mein Leben genießen!
35 Min.Ab 12
Nach dem Schulabschluss beginnt das Arbeitsleben. Für einen Großteil der Gesellschaftsmitglieder ist das eine selbstverständliche Entwicklung, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch das gilt nicht für jede:n. Britt begrüßt heute Gäste, die ihre kostbare Lebenszeit nicht für Arbeit "opfern" wollen. Und sie begrüßt Gäste, die berufstätig sind und diese Haltung überhaupt nicht verstehen können. Finden sie, trotz unterschiedlicher Meinungen, auch gemeinsame Ansätze?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick