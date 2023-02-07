Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 57vom 07.02.2023
45 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12

Britt begrüßt heute Transmann Patrick im Studio. Im Internet wurde er von zahlreichen Fans auf seinem Weg der Transition begleitet. Bei Britt spricht er ganz offen über seine geschlechtsangleichenden Operationen. Von seiner Familie gab es auf sein Outing nur positive Reaktionen. Aber was, wenn Akzeptanz und Verständnis im Umfeld fehlen? Britts Gast Carmen hat heute keinerlei Kontakt mehr zu ihrer Familie und sie erzählt im Talk, wie sie damit inzwischen umgeht.

