Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Frauen unter Druck – steht zu euren Körpern!

SAT.1Staffel 1Folge 64vom 03.04.2023
Frauen unter Druck – steht zu euren Körpern!

Frauen unter Druck – steht zu euren Körpern!Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 64: Frauen unter Druck – steht zu euren Körpern!

33 Min.Folge vom 03.04.2023Ab 12

In "Britt - Der Talk" begrüßt Britt Hagedorn täglich ihre Gäste zu Themen wie "Tattoosucht - du siehst aus wie Karneval!", "Albtraum Botox - früher warst du schön!" oder "Spätes Mutterglück - ist das dein Enkel?". Es wird über all das diskutiert, gelacht und gestritten, was Gäste und Zuschauer:innen bewegt - große Gefühle und überraschende Wendungen garantiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen