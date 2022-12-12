Make-up ohne Ende - Ungeschminkt gehe ich nicht aus dem HausJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 26: Make-up ohne Ende - Ungeschminkt gehe ich nicht aus dem Haus
45 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12
Ungeschminkt geht sie aus Prinzip nicht aus dem Haus - doch Nadine wird heute von Britt Hagedorn mit einer spontanen Abschmink-Aktion überrascht. Ist sie dabei? Daneben würde Influencerin Raffa Plastic gerne Gast Cristina umstylen, die normalwerweise einen natürlichen Look bevorzugt. Und Gast Pat spricht darüber, wie es ankommt, wenn man als Mann täglich Make-up nutzt.
