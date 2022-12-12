Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Make-up ohne Ende - Ungeschminkt gehe ich nicht aus dem Haus

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 12.12.2022
Make-up ohne Ende - Ungeschminkt gehe ich nicht aus dem Haus

Make-up ohne Ende - Ungeschminkt gehe ich nicht aus dem HausJetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 26: Make-up ohne Ende - Ungeschminkt gehe ich nicht aus dem Haus

45 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12

Ungeschminkt geht sie aus Prinzip nicht aus dem Haus - doch Nadine wird heute von Britt Hagedorn mit einer spontanen Abschmink-Aktion überrascht. Ist sie dabei? Daneben würde Influencerin Raffa Plastic gerne Gast Cristina umstylen, die normalwerweise einen natürlichen Look bevorzugt. Und Gast Pat spricht darüber, wie es ankommt, wenn man als Mann täglich Make-up nutzt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen