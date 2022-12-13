Sparfuchs, hör auf jeden Cent umzudrehenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 27: Sparfuchs, hör auf jeden Cent umzudrehen
45 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12
Durch Inflation und Energiekrise bekommt das Sparen im Alltag vieler Bürger:innen gerade eine besonders relevante Rolle. Nicht nur an der Supermarktkasse stellt sich die Frage: Wie lassen sich Kosten sparen, ohne zu viel Lebensqualität einzubüßen? Kann man durch Sonderangebote bares Geld zur Seite legen? Und was, wenn Sparen den Alltag beherrscht? Britt empfängt heute selbsternannte Schnäppchen-König:innen und Gäste, denen nichts ferner liegt, als Angeboten hinterherzujagen.
