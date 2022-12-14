Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

ADHS - hör auf zu glotzen, ich ticke anders!

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 14.12.2022
ADHS - hör auf zu glotzen, ich ticke anders!

ADHS - hör auf zu glotzen, ich ticke anders!Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 28: ADHS - hör auf zu glotzen, ich ticke anders!

44 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12

Bei Britt erzählt Manuel heute von seiner Kindheit mit der Diagnose ADHS - der Abkürzung für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Auf ärztliches Anraten verbrachte er einen Teil seines Lebens in einem Heim. Laura-Jane widmet ADHS ein persönliches Gedicht. Haben ihre Zeilen auch Bedeutung für Britts weitere Gäste? Und kann sie damit Außenstehenden ADHS verständlicher machen? Außerdem berichtet Britts Gast Nele aus ihrem Alltag als Autistin mit ADHS.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen