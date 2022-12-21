Kinder? Au ja oder lieber nein, danke!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 33: Kinder? Au ja oder lieber nein, danke!
44 Min.Folge vom 21.12.2022Ab 12
Eine Familie zu gründen, ist eine lebensverändernde Entscheidung. Manche möchten möglichst viele Kinder, andere ein bis zwei oder gar keine Kinder in die Welt setzen. Andere wiederum können aus unterschiedlichen Gründen keine leiblichen Kinder bekommen. Britt begrüßt heute Gäste, die auch darüber sprechen, wie eine Großfamilie mit fünf Kindern oft von Außenstehenden bewertet wird, oder wie es ist, sich als Frau bereits in jungen Jahren klar gegen eigene Kinder auszusprechen.
