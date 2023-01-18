Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 43vom 18.01.2023
Folge 43: Fankult - Mein Star ist mein Leben

44 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12

Jemanden oder etwas so richtig gut finden: Viele Menschen sind Fan von einem Fußballverein, Schauspieler:innen oder Pop-Stars. So mancher Fan investiert viel Geld und Zeit in den Fan-Kult und tritt einem Fan-Clubs bei. Extreme Fans gehen sogar noch weiter und widmen ihrem Idol einen großen Teil ihres Lebens. Britt begrüßt heute einige Ultra-Fans von Britney Spears oder Matthias Reim in ihrem Talk.

