Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Kind oder Karriere? - zwischen Wlan und Windeln

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 31.10.2022
Kind oder Karriere? - zwischen Wlan und Windeln

Kind oder Karriere? - zwischen Wlan und WindelnJetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 6: Kind oder Karriere? - zwischen Wlan und Windeln

44 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12

Besser Vollzeit-Mama oder Working-Mom? Jede Frau stellt sich ihre Mutterschaft unterschiedlich vor. Und jedes "Modell" bietet individuelle Vor- und Nachteile. In dieser Folge sind bei Britt Hagedorn Frauen zu Gast, die darüber sprechen, ob sich Kind und Karriere gut kombinieren lassen oder weshalb eine Job-Auszeit für sie und ihr Kind genau das Richtige ist. Kind und Karriere - Traum- oder Albtraummodell für Britts Gäste?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen