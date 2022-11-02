Dicke Muckis - nix dahinter?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 8: Dicke Muckis - nix dahinter?
44 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Britt - Der Talk". // Dicke Muckis - Nichts dahinter?: Ist ein durchtrainierter Körper (nicht mehr) schön? Talkgast Patrycia ist ein echtes Trainings-Ass und hält sich an einen strikten Ernährungsplan. Sie investiert viel Zeit im Fitnessstudio und ist top in Form. Wie kommt ihr Training bei den anderen Gästen, wie Multijobberin Petra, an?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick