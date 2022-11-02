Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 8vom 02.11.2022
44 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Britt - Der Talk". // Dicke Muckis - Nichts dahinter?: Ist ein durchtrainierter Körper (nicht mehr) schön? Talkgast Patrycia ist ein echtes Trainings-Ass und hält sich an einen strikten Ernährungsplan. Sie investiert viel Zeit im Fitnessstudio und ist top in Form. Wie kommt ihr Training bei den anderen Gästen, wie Multijobberin Petra, an?

