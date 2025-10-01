Bull
Folge 1: Sechs Milliarden Gründe
42 Min.Ab 12
Kara Clayton ermordet ihren schwerreichen Ehemann, um an dessen Vermögen zu gelangen. Allerdings lässt sie das Ganze wie Notwehr aussehen. Die Anwälte aus Claytons Unternehmen bitten Bull vor Gericht zu beweisen, dass Kara eine Mörderin ist. Die vertrackten Umstände des Falles sind die eine Schwierigkeit - die andere ist, dass Bulls Affäre Diana Lindsay die Anwältin von Kara Clayton ist und erwartet, dass Bull für sie arbeitet.
