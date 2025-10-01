Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Sechs Milliarden Gründe

Paramount GlobalStaffel 2Folge 1
Sechs Milliarden Gründe

Sechs Milliarden GründeJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 1: Sechs Milliarden Gründe

42 Min.Ab 12

Kara Clayton ermordet ihren schwerreichen Ehemann, um an dessen Vermögen zu gelangen. Allerdings lässt sie das Ganze wie Notwehr aussehen. Die Anwälte aus Claytons Unternehmen bitten Bull vor Gericht zu beweisen, dass Kara eine Mörderin ist. Die vertrackten Umstände des Falles sind die eine Schwierigkeit - die andere ist, dass Bulls Affäre Diana Lindsay die Anwältin von Kara Clayton ist und erwartet, dass Bull für sie arbeitet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen