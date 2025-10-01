Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Der Teufel im Detail

Paramount GlobalStaffel 2Folge 8
Der Teufel im Detail

Der Teufel im DetailJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 8: Der Teufel im Detail

42 Min.Ab 12

Simon, ein ehemaliger Angestellter, springt von einem Hochhaus. Seine Mutter und seine Ex-Freundin Cable sind sich sicher, dass sein Suizid auf ein Medikament zurückzuführen ist, das Simon in einer Studie getestet hat. Cable bringt Bull dazu, den Fall zu übernehmen und er geht mit einer riskanten Strategie vor Gericht - kann er so nicht nur den Fall gewinnen, sondern auch seine Rivalin Arti schlagen?

