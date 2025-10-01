Bull
Folge 8: Der Teufel im Detail
42 Min.Ab 12
Simon, ein ehemaliger Angestellter, springt von einem Hochhaus. Seine Mutter und seine Ex-Freundin Cable sind sich sicher, dass sein Suizid auf ein Medikament zurückzuführen ist, das Simon in einer Studie getestet hat. Cable bringt Bull dazu, den Fall zu übernehmen und er geht mit einer riskanten Strategie vor Gericht - kann er so nicht nur den Fall gewinnen, sondern auch seine Rivalin Arti schlagen?
