Paramount Global Staffel 2 Folge 15
Folge 15: Drei blinde Mäuse

42 Min. Ab 12

Hazel Diaz ist nicht nur die Chefin eines Drogenrings, sondern auch eine eiskalte Mörderin, als sie den Streifenpolizisten Sampson erschießt, weil er sich nicht mehr von ihr bestechen lassen und aus dem schmutzigen Gewerbe aussteigen wollte. Bislang konnte Hazel aufgrund einer diagnostizierten Schizophrenie nicht vor Gericht belangt werden. Doch Bull soll beweisen, dass sie durchaus verhandlungsfähig ist und nur simuliert ...

