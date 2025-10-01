Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Der Glamour-Faktor

Paramount GlobalStaffel 2Folge 4
Der Glamour-Faktor

Bull

Folge 4: Der Glamour-Faktor

42 Min.Ab 6

Der Hollywood-Star Amaya Andrews hat vor einigen Jahren einen Jungen aus Äthiopien adoptiert. Nun will dessen leiblicher Vater Abel das Kind zurück. Bull rät ihr, nicht vor Gericht zu ziehen und sich gütlich über den Umgang zu einigen. Doch wenige Wochen später entführt Abel den Jungen in sein Heimatland, und Amaya will Bull verklagen. Er hat schlechte Karten, denn Amaya genießt die Sympathie der Öffentlichkeit.

