Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

In der Grauzone

Paramount GlobalStaffel 2Folge 12
In der Grauzone

In der GrauzoneJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 12: In der Grauzone

42 Min.Ab 12

Tief in der Grauzone: Bull versucht seinem Kollegen Dr. Donovan Benanti, in einer schwierigen Angelegenheit weiterzuhelfen. Der Psychologe wurde nämlich dafür verantwortlich gemacht, dass einer seiner Patienten einen tödlichen Plan in die Tat umsetzte und als Amokschütze Menschenleben auf dem Gewissen hat. Doch muss der Arzt wirklich für das Handeln seines Patienten herhalten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen