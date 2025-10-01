Bull
Folge 17: Der Maulkorb
42 Min.Ab 12
Eine Journalistin wird wegen Einbruchs und Wirtschaftsspionage angeklagt. Sie scheint die Vorwürfe nicht zu verstehen, schließlich wollte sie nur einen Artikel darüber schreiben, dass mit Hilfe einer Dating App, einige Frauen sexuell missbraucht wurden. Sagt sie die Wahrheit oder wollte sie durch den Verkauf geheimer Informationen nur schnelles Geld machen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren