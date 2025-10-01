Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Der Maulkorb

Paramount GlobalStaffel 2Folge 17
Der Maulkorb

Bull

Folge 17: Der Maulkorb

42 Min.Ab 12

Eine Journalistin wird wegen Einbruchs und Wirtschaftsspionage angeklagt. Sie scheint die Vorwürfe nicht zu verstehen, schließlich wollte sie nur einen Artikel darüber schreiben, dass mit Hilfe einer Dating App, einige Frauen sexuell missbraucht wurden. Sagt sie die Wahrheit oder wollte sie durch den Verkauf geheimer Informationen nur schnelles Geld machen?

