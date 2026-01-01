Bull
Folge 18: Der Schmerz und das Lächeln
42 Min.Ab 12
Eine Ärztin wird mit einer riesigen Menge CBD-Öl erwischt. Das Öl ist in einigen Staaten der USA illegal, da es aus der Cannabis-Pflanze gewonnen wird und somit als Droge gilt. Es wird allerdings auch als Schmerzmittel verwendet, weshalb die junge Frau es auch über die Bundesgrenze schmuggelt. Womit sie nicht gerechnet hat ist, dass sie dadurch ihren kranken Sohn verlieren könnte ...
