Bull
Folge 3: Eine Hand wäscht die andere
42 Min.Ab 12
Beim Aufnahmeritual einer Studentenverbindung stirbt der Anwärter Sam Whalen. Seine Verbindungsbrüder erzählen alle dieselbe Version der Geschehnisse der tragischen Nacht, doch Bull ist sofort klar, dass sie lügen. Er will dem stellvertretenden Staatsanwalt Abernathy helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch dafür muss Bull ihn erst einmal von seinen unkonventionellen Methoden überzeugen und den Zusammenhalt der Studenten brechen.
