Bull
Folge 5: Schlechte Karten
42 Min.Ab 12
Im Spielcasino des Navajo-Reservats gerät der notorische Spieler Mack mit dem Sicherheitsmann Pat aneinander. Kurze Zeit später wird Pat erschossen und Mack des Mordes verdächtigt. Daher wendet er sich an seinen alten Freund Bull. Bull sichert seine Hilfe zu, doch das Navajo-Reservat hat seine eigene Gerichtsbarkeit und seine eigenen Regeln für Verhandlungen. Mit Hilfe des Navajo-Anwalts Taima will Bull das Beste aus der schwierigen Situation machen und Mack rausboxen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren