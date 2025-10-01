Bull
Folge 2: Emilys letzter Tag
49 Min.Ab 12
Adam assistiert seiner todkranken Freundin Emily beim Suizid. Nun soll er sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Bull will den Fall eigentlich nicht übernehmen, ringt sich schließlich aber doch dazu durch. Allerdings weigert sich Benny aus moralischen Gründen, Adam zu verteidigen, was Bull missfällt. Schließlich gibt Benny nach und muss im Laufe des Prozesses feststellen, dass es, wenn es um Suizid geht, nicht nur eine Wahrheit gibt.
