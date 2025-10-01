Bull
Folge 6: Die Jugendliebe
42 Min.Ab 6
Der junge Anwalt Zack Burnam taucht in Bulls Büro auf und bittet um seine Hilfe: Er vertritt eine Gruppe von Geschädigten, die durch die Chemikalien einer Möbelfabrik, die ins Grundwasser der Kleinstadt Danville gelangten, schwer erkrankt sind - darunter auch Zacks Mutter Allison, Bulls Jugendliebe. Zunächst rät Bull von einem Gerichtsverfahren ab, doch nach einem Treffen mit der Gegenseite ändert er seine Meinung. Im Gerichtssaal schlägt Zacks große Stunde.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren