Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Der Preis des Lebens

Paramount GlobalStaffel 3Folge 1
Der Preis des Lebens

Der Preis des LebensJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 1: Der Preis des Lebens

42 Min.Ab 12

Nachdem Bull sich von seinem Herzinfarkt und Alkoholproblem in der Reha erholt hat, erwartet ihn ein brisanter neuer Fall: Eine junge Mutter verklagt ihre Versicherung, die ihr eine lebenswichtige Lebertransplantation versagt. Zum Entsetzen seines Teams verkündet Bull, die Versicherung zu verteidigen. Deren Chef hat er während der Reha kennengelernt und ein lukratives Angebot von ihm erhalten ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen