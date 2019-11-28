Bull
Folge 19: Der Kopfgeldjäger
39 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
Dannys ehemaliger FBI-Ausbilder Trent sitzt im Gefängnis. Auf einen falschen Tipp hin hat er bei einem Einsatz für einen Kautionsagenten eine folgenschwere Verwechslung begangen und einen Unschuldigen niedergeschlagen. Jetzt bittet er Danny um Hilfe. Sie und Bull müssen sich vor Gericht gegen eine ehrgeizige Staatsanwältin durchsetzen, um die Geschworenen davon zu überzeugen, dass auch Kopfgeldjäger Fehler machen.
Bull
