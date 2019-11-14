Bull
Folge 17: Der Schuss ins Bein
41 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12
Der 16-jährige Lucas sitzt wegen Beihilfe zum Mord im Gefängnis. Seine Psychiaterin will das Urteil anfechten und bittet Bull um Hilfe. Der Teenager ist sich jedoch keinerlei Schuld bewusst. Er wurde von seinem Vater in einem Wald aufgezogen und hatte nie Kontakt zur Außenwelt. Bull und das Team versuchen nachzuweisen, dass der Junge als vollkommen isolierter Mensch nicht schuldfähig ist.
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
