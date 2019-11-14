Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Der Schuss ins Bein

Staffel 3Folge 17vom 14.11.2019
Der Schuss ins Bein

Bull

Folge 17: Der Schuss ins Bein

41 Min.Folge vom 14.11.2019Ab 12

Der 16-jährige Lucas sitzt wegen Beihilfe zum Mord im Gefängnis. Seine Psychiaterin will das Urteil anfechten und bittet Bull um Hilfe. Der Teenager ist sich jedoch keinerlei Schuld bewusst. Er wurde von seinem Vater in einem Wald aufgezogen und hatte nie Kontakt zur Außenwelt. Bull und das Team versuchen nachzuweisen, dass der Junge als vollkommen isolierter Mensch nicht schuldfähig ist.

