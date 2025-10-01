Bull
Folge 15: Pizza in der Spring Street
Bull und die gesamte Belegschaft der Trial Analysis Corporation sind in Aufregung, als der legendäre Anwalt Walter Franklin um eine Zusammenarbeit bittet. Sein Fall ist von einer Größenordnung, mit der es die Kanzlei bisher nicht zu tun hatte: Er will die US-Regierung verklagen, wegen fahrlässiger Tötung eines ehemaligen Mandanten im Zeugenschutzprogramm. Der Einblick in Franklins Methoden lässt Bull jedoch an dessen Können zweifeln.
