Bull
Folge 10: Die Wege des Herrn
42 Min.Ab 6
Bull muss in seinem neuen Fall zwischen Gericht und Kirche vermitteln: Kurz nach einem fatalen Unfall mit Fahrerflucht wird ein Pfarrer im Tatfahrzeug von der Polizei gestellt. Doch der Geistliche behauptet, nicht verantwortlich zu sein. Er wollte nur zum Unfallort, um nach dem Opfer zu sehen. Um den tatsächlich Schuldigen zu nennen, müsste er das Beichtgeheimnis brechen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
