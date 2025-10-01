Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull wird von seiner Gelegenheits-Affäre Diana Lindsey um Hilfe gebeten. Deren Nichte Claire und ihr frisch angetrauter Ehemann Randy werden des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt. Beide sollen einen Juwelier in Brooklyn überfallen, niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Bald stellt sich raus, dass Randy bereits vorbestraft ist und noch weitere Geheimnisse hat. Bull und Diana lassen derweil ihre Beziehung wieder aufleben.

