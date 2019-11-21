Bull
Folge 18: Sag' kein Wort!
41 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Bull wird in einen schwierigen Fall verwickelt: Obwohl Diana für ihren Mandanten Derek einen Freispruch erzielt hat, ist sie sich sicher, dass er seine Frau ermordet hat. Um ihm wenigstens das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Kinder entziehen zu können, soll Bull nun die Großeltern vor Gericht vertreten. Die Absprache ist illegal und könnte Diana die Karriere kosten. Wird die Strategie der beiden auffliegen?
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
