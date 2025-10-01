Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Das Haus am See

Paramount GlobalStaffel 3Folge 14
Das Haus am See

Das Haus am SeeJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 14: Das Haus am See

41 Min.Ab 12

Für die Autorin Ava Raynor ist es nichts Ungewöhnliches, sich während ihrer Schreibarbeiten manchmal tagelang nicht bei ihrem Ehemann zu melden. Als sie jedoch nicht mehr aufzufinden ist und Blutspuren in ihrem Haus am See nachgewiesen werden, gilt Nathan Raynor als Tatverdächtiger. Bull tut alles, was in seiner Macht steht, um die Unschuld seines guten Freundes zu beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen