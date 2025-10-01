Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Anstiftung

Paramount GlobalStaffel 3Folge 16
Anstiftung

AnstiftungJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 16: Anstiftung

41 Min.Ab 6

Chunk muss sich erstmals alleine als Strafverteidiger beweisen: Der Heranwachsende Darius arbeitet bei seinem Großvater als Barbier und Friseur. Nach Feierabend verkauft er gefälschte Markenwaren, bis ihm das FBI auf die Schliche kommt. Doch die Sicherheitsbehörde verfolgt ihren eigenen hinterhältigen Plan und Chunk muss sich bei seinem ersten Fall direkt mit dem FBI anlegen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen