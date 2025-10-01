Bull
Folge 6: Kuss und Feuer
42 Min.Ab 12
Bull muss unter seinen eigenen Kollegen ermitteln: Marissas Ehemann, Greg Valerian, wird des fahrlässigen Totschlags beschuldigt, als in seinem Restaurant ein Feuer ausbricht, bei dem ein Mensch ums Leben kommt. Es stellt sich heraus, dass Greg nicht zum ersten Mal wegen des Restaurants mit dem Gesetz in Berührung kommt. Marissa fällt aus allen Wolken.
