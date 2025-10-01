Bull
Folge 20: Der gute Sohn
Colleen McCandless wusste, auf wen sie sich einließ, als sie den Gangsterboss Donovan ehelichte. Dass ihre beiden Söhne in den Mord eines Richters verwickelt werden, um ihren Vater zu schützen, hätte sie sich jedoch nie träumen lassen. Verzweifelt bittet sie Bull um Hilfe, ihren jüngsten Sohn Connor vor einer Verurteilung zu bewahren. Doch dafür müsste Bull die Brüder gegeneinander ausspielen ...
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
