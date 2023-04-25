Danni Lowinski
Folge 10: Zu dumm
44 Min.
Schon am frühen Morgen hat Danni eine Auseinandersetzung mit der 16-jährigen Jacqueline, bei der es sogar zu Handgreiflichkeiten kommt. Ausgerechnet die Mutter des aggressiven und unangenehmen Teenagers, Eva Stelling, bittet Danni um juristische Hilfe: Jaqueline ist von der Schule geflogen und Mutter Eva hofft, ihre Tochter mit Dannis Hilfe wieder auf eine Schule zu bekommen. Nun muss Danni herausfinden, was wirklich der Grund für die vielen Rauswürfe ist.
