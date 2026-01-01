Danni Lowinski
Folge 1: Neue Männer
44 Min.Ab 12
Danni feiert mit Bea, Nils und Hannes den Einzug in ihr erstes eigenes Anwaltsbüro. Es handelt sich zwar um den ehemaligen Buchladen und Danni sitzt immer noch am Klapptisch. Aber sie hat jetzt immerhin ein eigenes Namensschild, in Messing. Ihre erste Mandantin ist die junge Türkin Idel, die sich Sorgen um ihren Mann Orkan macht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein Auto gestohlen zu haben. Danni soll beweisen, dass es sich hier um eine Fehlanklage handelt.
