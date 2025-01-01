Zum Inhalt springenBarrierefrei
Danni Lowinski

Zu viel Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 2
Zu viel Liebe

Danni Lowinski

Folge 2: Zu viel Liebe

44 Min.Ab 12

Danni Lowinskis neuer Mandant heißt Lutz Wilke. Er ist 40 Jahre alt und eigentlich ein perfekter Familienvater: Er ist fürsorglich, liebt seine Kinder und versucht, viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Doch ein kleines juristisches Manko trübt das Bild, denn Lutz ist das, was der Jurist als Bigamist bezeichnet. Er hat zwei Frauen geheiratet, Anja und Michelle, weil beide zufällig zur gleichen Zeit von ihm schwanger waren und er sich nicht entscheiden konnte.

