Danni Lowinski
Folge 11: Der letzte Tanz
42 Min.Ab 12
Gisela "Ginger" und ihr Mann Frederick "Fred" Ritter geraten auf ihrer Rückreise aus der Schweiz in eine Polizeikontrolle. Dabei wird ein Fläschchen Gift gefunden, konfisziert und Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der Hintergrund: Ginger hat Alzheimer, und nach 60 Jahren Ehe wollen die beiden auch den letzten Weg gemeinsam gehen, wenn die Krankheit Oberhand gewinnt. Eine Zwickmühle für Danni ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick