Danni Lowinski
Folge 3: Gutes tun
43 Min.Ab 6
Der reiche ehemalige Unternehmer Günter Lobinger verschenkt sein Geld an wildfremde Menschen. Dieser Spleen bringt seine Familie auf die Palme und sie geht gerichtlich gegen ihn vor. Danni übernimmt den Fall - wenn der Mann spenden will, soll er doch! Als sie erfährt, dass ein Tumor in Lobingers Kopf den ehemals harten Businessmann in einen philanthropischen Softie verwandelt hat, wird der Fall für Danni schwieriger.
