Danni Lowinski

Sie ist ein Model und sie sieht gut aus

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 28.10.2025
Sie ist ein Model und sie sieht gut aus

Danni Lowinski

Folge 5: Sie ist ein Model und sie sieht gut aus

43 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Mittlerweile ist den Lowinskis neben dem Strom auch das Wasser abgestellt worden, so dass Danni ihre Morgentoilette im Waschraum der Passage erledigen muss. Dort macht sie auch erste Bekanntschaft mit ihrer nächsten Klientin, dem jungen Model Christina. Weil sich das Mädchen weigerte, dem Macho Foto-Chef Frank Meier eine sexuelle Gegenleistung zu liefern, ließ er das fest zugesagte hoch-dotierte Cover-Shooting mit ihr einfach platzen.

