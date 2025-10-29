Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halloween steht vor der Tür, und Danni hat eine besonders harte Nuss zu knacken: Die Kindergärtnerin Alina, eine junge Frau mit Lippenpiercing und Faible für den Gothic-Look, wurde gefeuert, weil sie mit den Kindern ihres Kindergartens Halloween feiern wollte. Ihr Arbeitgeber, die Katholische Kirche, duldet das jedoch nicht. Obwohl Alina die Eltern auf ihrer Seite hatte, wurde ihr gekündigt. Die katholische Danni erhebt daraufhin Klage gegen das Bistum Köln.

