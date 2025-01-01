Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scheidung auf islamisch

Folge 12: Scheidung auf islamisch

43 Min.Ab 12

Danni Lowinskis Mandantin Carolin hat den Muslim Amin geheiratet, war aber bisher nicht mit den Gesetzen der Religion vertraut. Im Streit hat ihr Mann dreimal ein arabisches Wort gesagt, welches laut Islam zur Scheidung führt. Seine Familie ist sehr froh über die Trennung und setzt ihn unter Druck, damit das so bleibt. Um Carolin helfen zu können, braucht Danni einen Islam-Spezialisten und da kommt Orkans Schwiegermutter wie gerufen.

