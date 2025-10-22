Danni Lowinski
Folge 4: Haussklavin
46 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Die verzweifelte Marina Masycha aus Weißrussland stellt sich der Ein-Euro-Anwältin Danni Lowinski vor und fleht sie um Hilfe an: Der osteuropäischen Pflegekraft wird der Mord an der ihr anvertrauten schwerkranken Frau Seitz vorgeworfen. Deren Tochter Heike Seitz hatte Marina für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung engagiert. Danni geht der Sache nach und der Frage auf den Grund, wer wirklich Schuld am Tod der Mutter hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick