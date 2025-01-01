Danni Lowinski
Folge 8: Opfer & Täter
44 Min.Ab 6
Als Danni morgens in die Einkaufspassage kommt, wartet dort bereits Hilde Menzel auf sie. Der 75-Jährigen wurde ihre EC-Karte geklaut und das Konto geplündert. Die Polizei weigert sich, die Bilder der Überwachungskamera zu publizieren. Mit Dannis Hilfe will Hilde die Bilder an die Presse übergeben, um den Täter zu finden - doch die will da nicht mitspielen. Orkan und Bea haben Mitleid mit Hilde und helfen ihr, hinter Dannis Rücken an die Überwachungsfotos zu kommen.
