Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 05.09.2025
Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?

Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 1: Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?

27 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Seit Mai 2007 bewegt der bis heute ungeklärte Fall "Maddie McCann" die Menschen weltweit. Damals ist ein kleines Mädchen im Urlaub in Portugal verschwunden. Jahre später geraten ihre Eltern in Verdacht und dann führt eine Spur nach Deutschland.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen