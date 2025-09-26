Wo ist Marco? Eine Schwester auf der Suche nach ihrem BruderJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 14: Wo ist Marco? Eine Schwester auf der Suche nach ihrem Bruder
19 Min.Folge vom 26.09.2025Ab 12
Marco, in seinen Vierzigern, ist ein netter und sympathischer Typ. Er kauft sich ein Reihenhaus in Bremen, das er renovieren will, um es dann an Studierende zu vermieten. Eine Absicherung, für im Alter. Als Lisa seit Monaten nichts mehr von ihrem Bruder hört, geht sie seine Facebook-Freunde durch und schreibt alle an. Sie bekommt eine Rückmeldung: Marco sei in Hamburg, er hätte eine Frau kennengelernt und bräuchte eine Auszeit. Untypisch für ihren Bruder, findet Lisa und eine falsche Fährte?
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