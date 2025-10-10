Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Mein Vater, der Serienmörder: Manfred Seel

Kabel EinsStaffel 2Folge 18vom 10.10.2025
Mein Vater, der Serienmörder: Manfred Seel

25 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Als eine Tochter und ihr Lebensgefährte die Garage des verstorbenen Vaters aussotieren wollen, machen sie einen grauenvollen Fund: Leichenteile wurden hier gelagert. Diese erzählen die Geschichte eines unvorstellbaren Todes. Wer auch immer das der Unbekannten antat, war ein Sadist, da sind sich die Ermittelnden sicher. Auf der Suche nach dem Täter führen alle Spuren zu Manfred Seel, der Vater der Frau, die diese Entdeckung machen musste. Wie konnten seine Morde so lange unentdeckt bleiben?

