Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 05.09.2025
23 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Mitte der 80er steigt der bis dahin unbekannte Jürgen Harksen zum Star der Hamburger Investment-Szene auf. Der Hochstapler spielt mit der Gier nach dem großen, leicht verdienten Geld und bringt so über 300 Menschen um Unsummen. Wie konnte das gelingen?

Kabel Eins
