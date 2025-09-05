Der Jahrhundert-Betrüger: Jürgen Harksen und das Spiel mit der GierJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 4: Der Jahrhundert-Betrüger: Jürgen Harksen und das Spiel mit der Gier
23 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Mitte der 80er steigt der bis dahin unbekannte Jürgen Harksen zum Star der Hamburger Investment-Szene auf. Der Hochstapler spielt mit der Gier nach dem großen, leicht verdienten Geld und bringt so über 300 Menschen um Unsummen. Wie konnte das gelingen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick